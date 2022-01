Stefano Zecchino Oz di Villanova d’Albenga su Rai1 a “I soliti ignoti”

Stefano Zecchino, in arte Stefano Oz , di Villanova d’Albenga questa sera a “I soliti ignoti” su Rai1. L’artista di strada è specializzato nella giocoleria e nella manipolazione delle sfere e, nel corso della puntata odierna condotta da Amadeus e che ha visto come “concorrente speciale” Adriano Pappalardo, si è esibito in una delle sue migliori performance.

Adriano Pappalardo non ha avuto particolari difficoltà a indovinare il suo mestiere, visto l’abbigliamento indossato dall'artista di sfere e, soprattutto, la collana con un ciondolo di forma sferica e il movimento delle mani che ha lasciato intendere la sua specializzazione. Il celebre cantante ha potuto così accantonare 6mila euro.

Stefano Zecchino già nel 2019 aveva partecipato a “I soliti ignoti”, il quiz-show dove il concorrente, che nella puntata odierna era il cantante Pappalardo, deve abbinare a otto “ignoti” la giusta identità usando logica, intuito e capacità di osservazione.