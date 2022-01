Massimiliano Carpano confermato segretario provinciale di Azione

Nella giornata odierna sì è svolto il congresso provinciale di Azione a Savona. Durante i lavori congressuali, che per motivi di sicurezza legati alla pandemia si sono tenuti online, sono stati eletti il segretario provinciale, il direttivo provinciale ed il delegato nazionale. Per l'occasione il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ed il sindaco di Savona Marco Russo hanno portato i loro saluti istituzionali.

Le tematiche trattate sono state diverse: la linea politica nazionale, regionale e locale di Azione, i principi fondanti del partito, la necessità di sviluppare maggiori legami con l’amministrazione comunale e provinciale, lo sviluppo del partito sul territorio, il coinvolgimento attivo degli iscritti. Si sono inoltre toccati temi generali come il garantismo, l’ambientalismo e relativo completamento del ciclo dei rifiuti, il tema dell'integrazione porto - città, la solidarietà, il civismo, la competenza, la responsabilità, le politiche giovanili e la parità di genere. E si è anche parlato di temi locali come lo sviluppo della cultura e del turismo comprensoriale, il rapporto tra città, porto e industrie, la promozione dello smart-working e della raccolta differenziata.

"Sono molto felice di poter proseguire il lavoro iniziato due anni fa all'interno di Azione - commenta Massimiliano Carpano - Ringrazio tutti i nostri iscritti per la partecipazione al Congresso odierno e per la fiducia che mi è stata concessa come Segretario Provinciale. I nostri obiettivi futuri sono un maggior radicamento di Azione a livello territoriale e l'identificazione di proposte e iniziative che possano avere un ampio respiro su tutti i territori che compongono la nostra Provincia".