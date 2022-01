Chiusura per lavori del passaggio a livello di via Bado a Pietra, Carrara: "Il centro verso il caos, revocare il senso unico sul lungomare"

"Nel 1941 fu costruita l'attuale via Aurelia, a monte del centro storico della città - spiega Carrara - In piena guerra, mentre ogni e qualsiasi risorsa finanziaria era destinata soltanto allo sforzo bellico, a Pietra, eccezionalmente, si usarono ingenti risorse finanziarie per fare una strada pubblica. Perché? Eravamo così 'meritevoli', rispetto agli altri italiani, per avere un simile trattamento di favore, di 'deroga' rispetto alla politica nazionale dell'economia 'di guerra'? No. In seguito ad una parata militare svoltasi proprio sul lungomare, il corteo delle auto, su cui viaggiava il principe ereditario Umberto, venne 'bloccato' per tanto tempo proprio dalla chiusura del passaggio a livello di Pietra Ligure, a causa del passaggio incrociato di treni. Si constatò, in quella circostanza 'ufficiale', che l'unica strada della città e, quindi, di conseguenza tutta la città, poteva essere 'bloccata' dalle sbarre ferroviarie: e avrebbe potuto esserlo anche in casi di emergenza e necessità".

"Quindi, si decise che, proprio per motivi 'di emergenza e necessità', Pietra Ligure dovesse avere una 'seconda' strada, una nuova via Aurelia, a 'monte' dell'abitato, che non fosse intralciata da nessun ostacolo sul suo percorso, come era quello rappresentato da un casello ferroviario. Per questo, in deroga a tutte le norme del tempo di guerra, si fece l'attuale via Aurelia: perché il passaggio a livello ferroviario esponeva la città al rischio di essere bloccata nelle emergenze. Oggi, pur in un altro contesto, il problema si ripropone: è bastato che le Ferrovie dello Stato programmino una serie di lavori che comportano la chiusura del passaggio a livello stesso, per esporre tutta la viabilità cittadina, che gravita intorno al centro, di fronte al rischio del caos. Noi, in tutti i Consigli comunali in cui se ne è parlato, abbiamo sostenuto che, per il fatto dell'esistenza del passaggio a livello ferroviario, non sia possibile attuare il senso unico del traffico sul lungomare: in nessuno dei due sensi in cui possa essere concepito. Per l'esistenza del medesimo passaggio a livello, Pietra non è paragonabile alla viabilità delle città vicine che hanno il 'senso unico' di marcia del traffico, perché nessuna di esse ha un passaggio a livello sui propri percorsi. Noi sì".