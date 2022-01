Pietra Ligure, il sindaco De Vincenzi: “Disagi al traffico dal 24 gennaio all’8 febbraio per lavori urgenti al passaggio a livello via Don G.B. Bado/via Rossello”

“Settimana scorsa RFI ha comunicato al Comune la necessità di intervenire con lavori “urgenti e inderogabili ai fini della messa in sicurezza della linea ferroviaria” sul passaggio a livello che interessa via Don G.B. Bado (lungomare) e via Suor Maria Rossello – esordisce il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi - Si tratta di lavori di rinnovamento e risanamento dell’armamento ferroviario che, purtroppo, causeranno disagi al traffico veicolare e pedonale, a partire da lunedì 24 gennaio e fino a martedì 8 febbraio, dovuti alle inevitabili chiusure, soprattutto notturne, imposte dai lavori di sostituzione del deviatoio e dei binari. Nello specifico, il passaggio a livello sarà interdetto al traffico sia pedonale che veicolare dalle ore 22 alle ore 6 delle notti 24/25, 25/26, 31/01, 01/02, 02/03, 03/04 e 07/08”.

“Sarà invece chiuso in modo continuativo, ma al solo traffico veicolare – spiega - dalle ore 22 di mercoledì 26 gennaio alle ore 6 di sabato 29 gennaio, mentre sarà interdetto solo a quello pedonale nelle notti 26/27, 27/28 e 28/29. Come Amministrazione comunale abbiamo già provveduto ad incontrare tutte le associazioni di categoria delle attività produttive per spiegare l’entità dei lavori e il calendario dettagliato delle chiusure e limitazioni del passaggio a livello, così come ce lo ha comunicato RFI, assicurando, contemporaneamente, il nostro massimo impegno nello studiare una soluzione che limiti al minimo i possibili disagi, cosa che stiamo facendo già da settimana scorsa”, conclude il sindaco.