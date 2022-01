Coronavirus: numeri in calo con meno tamponi oggi in Liguria ma tasso di positività in aumento al 20%

Numeri in calo nel classico bollettino Covid in Liguria e leggermente minori in provincia di Savona, ma basati su una quantità di tamponi inferiore rispetto ai giorni scorsi. In aumento, invece, il tasso di positività che sfiora il 20%.

Sono infatti 4.393 i nuovi positivi di oggi in regione, su 22.684 tamponi (4.001 molecolari e 18.683 antigenici), uno ogni 5,16 pari al 19,36%.

Nella nostra provincia sono stati 877i nuovi contagi delle ultime 24 ore, rispetto ai 357 di Imperia, i 2.513 di Genova e i 632 di Spezia. In calo i ricoveri (anche le terapie intensive) nella nostra provincia ma in aumento su base regionale. Si registrano 4 morti in Liguria, tre all'ospedale San Martino e uno a Sanremo (4 uomini, rispettivamente di 78, 82, 85 e 90 anni).

Tamponi processati con test molecolare: 2.106.351 (+4.001)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.801.218 (+18.683)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 221.305 (+4.393)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 53.277 (+1.170)

Casi per provincia di residenza

Imperia 6.661 (-68)

Savona 8.556 (+166)

Genova 27.830 (+772)

La Spezia 6.909 (-3)

Residenti fuori regione o estero 818 (+53)

Altro o in fase di verifica 2.503 (+200)

Totale 52.277 (+160)

Ospedalizzati: 738 (+7); 41 (-3) in terapia intensiva*

Asl 1 - 134 (-3); 5 (-2) in terapia intensiva

Asl 2 - 115 (+1); 9 (-1) in terapia intensiva

San Martino 107 (+2); 6 (-1) in terapia intensiva

Galliera 130 (-3); 6 (=) in terapia intensiva Gaslini 18 (+2); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 140 (+5); 8 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 27 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 67 (+2); 6 (+1) in terapia intensiva Isolamento domiciliare: 27.241 (+1.128)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 163.300 (+3.219)

Deceduti: 4.728 (+4).

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 959 (+204)

Asl 2 - 1.959 (+6)

Asl 3 - 6.946 (-27)

Asl 4 - 888 (-289)

Asl 5 - 1.585 (-2)

Totale - 12.337 (-109)

Dati vaccinazioni 16/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.024.802

Somministrati: 3.019.186 99,8%

Percentuale vaccini somministrati su consegnati**

**il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa).

Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.