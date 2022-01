Vaccinazioni booster agli over 12: accesso diretto a chi ha il Green Pass in scadenza entro 7 giorni

Oltre 3 milioni di dosi di vaccino somministrate, 632.273 di queste di terze dosi, cosiddette "booster".

Sono questi i numeri delle vaccinazioni in Liguria ad oggi che portano la copertura della popolazione over 12 col booster al 45,30%: tra questi il dato più alto riguarda gli over 80, con il 73,25% che ha già ricevuto la vaccinazione booster a fronte del 67,29% dei 70enni, del 54,42% dei 60enni e del 47,77% dei 50enni.

Da mercoledì 19 gennaio saranno attive linee dedicate ad accesso diretto in tutte le Asl dedicate esclusivamente a chi, tra la popolazione di coloro che hanno già compiuto i 12 anni, avesse il Green Pass in scadenza nei 7 giorni successivi (requisito indispensabile).

Per la somministrazione delle dosi booster quindi nella nostra provincia ci si potrà presentare al Palacrociere di Savona dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

"L’unica arma efficace contro il Covid è il vaccino ed è lì che dobbiamo concentrare le nostre risorse: in Liguria - afferma il presidente Toti in una nota - lo stiamo facendo ed è per questo che già nei prossimi giorni metteremo in campo azioni mirate soprattutto per la somministrazione delle dosi booster”.