Primo atto della Baia della Ceramica: via al progetto Italia-Russia tra cultura e sviluppo del territorio

Il progetto prevede che gli studenti di Mosca vengano ospitati nella Scuola di Ceramica (che si trova ad Albisola Superiore ma che è punto di riferimento per tutto il comprensorio) per apprendere le antiche tecniche d'arte, ma si allargherà, successivamente, a esposizioni d'arte nei nostri musei e ad esperienze sia nel nostro territorio che a Mosca.

“Il progetto 'Italia-Russia' è di estremo interesse per noi, perché le relazioni culturali sono un fattore di ricchezza e di crescita per i territori” ha dichiarato il sindaco di Savona, Marco Russo che ha anche parlato dell'importanza della nascita della Baia della Ceramica, un esempio concreto “di come rendere il nostro territorio attrattivo e interessante per le altre realtà, intento che funziona soltanto se ogni Comune non guarda solo a se stesso ma stringe rapporti con gli altri”.