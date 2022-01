A6, completato il restyling della galleria "Montecala": cantiere rimosso tra Millesimo e Altare direzione Savona (VIDEO)

"Rimosso definitivamente nei giorni scorsi il cantiere per i lavori di ammodernamento della galleria “Montecala” situata sulla A6 Torino-Savona tra gli svincoli di Millesimo ed Altare in direzione Savona". Lo comunica in una nota Autostrada dei Fiori. Per visualizzare il video CLICCA QUI.

"L’intervento, del valore complessivo di 6,1 milioni di euro, ha riguardato l’impermeabilizzazione della galleria (di sviluppo pari a 232 metri), il risanamento ed il rinforzo delle travi di copertura e delle pareti laterali nonché la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione a tecnologia led per un incremento della visibilità e dell’efficienza energetica" spiegano.

"I lavori sono stati particolarmente impegnativi in quanto è stato necessario realizzare, per tutta la durata delle attività di impermeabilizzazione, una provvisoria variante di tracciato della carreggiata in direzione Torino che ha sovrappassato, in corrispondenza della galleria, quella in direzione Savona".

"Tutti gli interventi sono stati pianificati tenendo conto della particolare geometria delle due carreggiate autostradali e studiando soluzioni operative per fasi successive al fine di garantire comunque, nei periodi a maggior flusso di traffico (tipicamente durante i fine settimana primaverili-estivi e in occasione dei ponti festivi), due corsie veicolari a larghezza ridotta".

"L’ammodernamento della galleria “Montecala” rientra nell’ambito del piano pluriennale finalizzato all’innalzamento dei livelli di sicurezza dei principali asset presenti sulle tratte gestite: viadotti, gallerie e barriere laterali di contenimento" concludono da Autostrada dei Fiori.