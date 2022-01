Alluvione 2019, 5 ancora le famiglie sfollate e lo stato d’emergenza è concluso. Assessore Giampedrone: “Utilizzeremo risorse straordinarie per danni strutturali” (FOTO e VIDEO)

Sono ancora 5 le famiglie sfollate a Stella dopo l’alluvione del novembre 2019 che aspettano risposte importanti dalla Regione e dal Governo.

Questo pomeriggio l’assessore regionale Giacomo Giampedrone insieme al sindaco Andrea Castellini, il senatore Francesco Bruzzone e il consigliere regionale Alessandro Bozzano, hanno fatto il punto della situazione nel comune dell’entroterra savonese effettuando un sopralluogo nelle abitazioni colpite.

Al momento quattro case sono irrecuperabili e i sostegni ancora non sono arrivati rendendo la situazione sempre più complessa giorno dopo giorno da quel 24 novembre di oltre due anni fa.

Il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione civile avevano lanciato un appello, con una lettera inviata, oltre che al numero uno della Protezione Civile Fabrizio Curcio, anche alla Commissione dedicata della Conferenza delle Regioni, dopo la recente chiusura dello Stato di emergenza per il periodo ottobre e novembre 2019.

Con quest'atto il Governo centrale ha chiuso di fatto il termine dell'erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione di famiglie ancora evacuate perché hanno perso la loro abitazione e sono costrette a pagare il mutuo.

“In questo momento novità precise non ce ne sono, però l’impegno da parte di tutte le istituzioni c’è, siamo d’accordo con la Regione che in 7-10 giorni riusciremo ad avere una strada più delineata. Già ora dopo due anni cercare di trovare una soluzione dall’evento del novembre 2019 é un grandissimo risultato” ha detto il primo cittadino di Stella.

“Abbiamo preso Stella come esempio di una situazione purtroppo negativa che stiamo vivendo insieme a queste 41 famiglie liguri che sono fuori di casa e abbiamo provato ad individuare una strada dentro un baco normativo, cioè la durata massima di un’ordinanza di protezione civile che non consente di poter proseguire dal primo di gennaio con il contributo autonoma sistemazione che invece abbiamo riconosciuto fin ora, perché la norma non ce lo consente - spiega l'assessore regionale - Abbiamo individuato la strada di utilizzare risorse che ci sono state messe a disposizione per i danni strutturali al patrimonio pubblico coprendo così il gap che vogliamo colmare nei prossimi giorni”.

Per far questo però ci sarebbe bisogno di un atto normativo trovando così una soluzione tramite le risorse già disponibili ampliando il pacchetto riconoscimento dell’ordinanza.

“Fino a quando lo Stato non riconoscerà la seconda fase e aprirà con risorse necessarie la possibilità di mettere in sicurezza e quindi ridare l’agibilità alle case delle persone che non possono rientrare” puntualizza Giampedrone.

Dal primo di gennaio quindi la scadenza dell’ordinanza che copriva anche la sospensione dei mutui, ha riattivato gli stessi mettendo in ulteriore difficoltà le famiglie.

“Chi aveva la casa danneggiata e ha anche il mutuo, oltre a pagarsi l’affitto per un’altra abitazione dovrà rimettersi a pagare il mutuo che aveva lasciato due anni prima. Tutto questo non è sostenibile. Bisogna trovare una soluzione e speriamo di uscire da questa impasse” continua Giacomo Giampedrone

“Serve un intervento legislativo nazionale, c’è un carro sul quale possiamo seguire ed è il Decreto Milleproroghe in discussione in queste ore alla Camera e riprenderà dopo le elezioni del Presidente della Repubblica. Da qui ad un’ora farò pervenire un emendamento ad un gruppo di Deputati che lo presenteranno e se arriverà in fondo potremo risolvere il problema. Dobbiamo correre, stiamo facendo le corse per dare una garanzia di legge” conclude il senatore Francesco Bruzzone.

A due anni dall'accaduto gli abitanti di Stella ancora orfani delle proprie case avevano testimoniato queste situazioni di estrema criticità, raccontando come da allora abbiano ricevuto solamente 2.750 euro a famiglia di rimborsi per gli affitti già terminati e come ora sembri "di vivere con il tasto pausa inserito", col solo aiuto delle istituzioni comunali, rivolgendosi con delle missive al premier Draghi e alla Regione.

Il totale dei danni subiti dalla Liguria, sia dalle imprese che dalle famiglie, durante il maltempo che ha colpito il territorio nel 2019 ammonta a 56 milioni di euro, ma sono solo 4 milioni quelli che sono stati ristorati dallo Stato per tutta la Liguria.