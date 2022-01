Bando borghi, il Pd Valbormida organizza incontro online

Il Pd Valbormida organizza per sabato 22 gennaio alle 10 un’iniziativa online di supporto informativo sul Bando borghi del Ministero della Cultura, rivolta ai piccoli comuni del territorio.

Spiega Simone Ziglioli, coordinatore dei Circoli del Partito Democratico della Val Bormida: “Il Bando borghi rappresenta un’occasione unica per i comuni della Val Bormida e per le tante imprese e associazioni del territorio. Il bando mette infatti a disposizione 380 milioni di euro premiando i progetti attuati in collaborazione con imprese e associazioni e riguarda i comuni sotto i 5.000 abitanti che in Val Bormida sono 16 su 18, vale a dire tutti tranne Cairo e Carcare”. Non solo. In un successivo bando, verranno messi a disposizione ulteriori 200 milioni di euro per le imprese.

“Fare politica significa anche costruire relazioni, alleanze, progetti, far circolare le informazioni utili - prosegue Ziglioli - e fornire agli amministratori gli strumenti per cogliere le opportunità di sviluppo. Il Bando borghi è una grande occasione, punta sulla cultura come elemento da cui può partire la rivitalizzazione dei piccoli borghi e presenta interessanti opportunità di collaborazione tra amministrazioni comunali, imprese e mondo dell’associazionismo, che in Val Bormida è tradizionalmente molto sviluppato e vitale”.

A illustrare il bando sarà l’associazione Alkimie www.alkimie.org che si occupa di sviluppo locale partecipato. Culturmedia di Legacoop, che riunisce le cooperative che si occupano di turismo e cultura, porterà alcuni esempi di borghi rivitalizzati attraverso interventi partecipati incentrati sulla cultura e la valorizzazione del territorio.Ci sarà infine spazio per discussione, domande e risposte.

All’evento sono stati direttamente invitati tutti i sindaci dei 16 comuni della Val Bormida sotto i 5.000 abitanti e i rappresentanti delle associazione e delle imprese.

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Pd Valbormida https://www.facebook.com/PDValbormida/ per permettere la più ampia partecipazione. Possono partecipare tutti collegandosi sulla piattaforma Zoom ID riunione 844 7200 0324 - passcode 555830.