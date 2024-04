Politica |

Rigassificatore, Pozzo (+Europa): "Contrario al 100%"

"Troppe posizioni politiche ambigue e arrendevoliste, senza dimenticare il voto favorevole da parte del centro-destra in Consiglio regionale"

Il consigliere comunale di Savona, Marco Pozzo, neo-commissario savonese di +Europa, interviene con nettezza sul rigassificatore di Vado-Savona: "E' doveroso dire 'no' al rigassificatore senza se e senza ma. Sono contrario al 100%". "Troppe posizioni politiche ambigue e arrendevoliste, senza dimenticare il voto favorevole al rigassificatore da parte del centro-destra in Consiglio regionale. Io rappresento un partito, +Europa, che non è certo il partito dei no, anzi: pur essendo, innanzitutto per le energie alternative, pulite e sicure, non siamo, a livello nazionale, pregiudizialmente contrari ai rigassificatori, ma è indispensabile tenere conto del contesto ambientale e socio-economico". "La scelta di un rigassificatore di fronte a Vado, nel golfo savonese, è un crimine al litorale in questione e alla vocazione turistica della zona. Il rigassificatore, al di là dei rischi per sicurezza, inquinamento e salute pubblica, costituirebbe un rilevante pregiudizio per l’economia locale, a cominciare dalla sentenza di morte per il turismo. Le popolazioni interessate, che non sono state ascoltate e coinvolte, l’hanno capito e giustamente c’è stata e ci sarà una certa mobilitazione", conclude Pozzo.

Redazione

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.