Green Pass in tabaccheria, Risso (pres. FIT): "Nostri servizi non erogabili da distributori automatici"

"I milioni di italiani che ogni giorno entrano in tabaccheria non lo fanno certo per acquistare sigarette, ma per avvantaggiarsi dei tanti servizi che offriamo".

Lo dice Giovanni Risso, presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, che aggiunge: "Lo dimostrano i dati che se da una parte certificano un crollo vertiginoso delle vendite del tabacco, al tempo stesso testimoniano l’altissimo gradimento per i principali servizi offerti in rivendita".