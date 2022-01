Tpl Linea presenta 5 nuovi autobus: verranno impiegati nel ponente savonese (FOTO e VIDEO)

Per l'azienda sono intervenuti il presidente Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso, unitamente agli altri membri del Consiglio di Amministrazione. Alla cerimonia hanno preso parte anche il primo cittadino di Alassio Marco Melgrati e il vice sindaco Angelo Galtieri, nonché il sindaco di Andora Mauro Demichelis, il vice sindaco di Garlenda Alessandro Navone e il presidente dell’associazione "Christian D'Olif" Francesco Bo.

La presentazione, come detto in precedenza, rientra nel programma aziendale di rinnovo del parco mezzi, dopo la conclusione del bando di gara europeo. I nuovi bus saranno impiegati nel servizio di linea per l’area urbana, compresa la stessa città di Alassio e tutto il territorio del ponente savonese.

Grazie alla preziosa collaborazione con l’associazione “Storicbus”, all'evento ha 'partecipato" anche un autobus Fiat 314/3 Monocar Menarini 1201/3, utilizzato in passato da Acts: il mezzo è attualmente nel parco del Museo dell'Autobus Italiano.