Coronavirus, crescono i ricoverati in Liguria: nelle ultime 24 ore 6.197 nuovi positivi

Numeri stazionari (ma sempre elevati) anche oggi nel classico bollettino quotidiano legato al Covid in Liguria.

Sono infatti 6.197 i nuovi positivi al Covid-19 oggi nella nostra regione, a fronte di 31.969 tamponi tra molecolari (5.476) e antigenici rapidi (26.493) registrati nelle ultime 24 ore.

In provincia di Imperia sono stati 967 i nuovi positivi, 894 a Savona, 3.573 a Genova e 738 nello spezzino. A livello regionale crescono i ricoverati.

In data odierna sono due i decessi comunicati, entrambi risalenti al 19 gennaio: un uomo di 81 anni deceduto nello spezzino ed un 95enne deceduto all'ospedale di Albenga.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 2.134.900 (+5.476)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.923.842 (+31.969)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 251.540 (+6.197)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 61.347 (+801)

Casi per provincia di residenza

Imperia 7.586 (-126)

Savona 9.515 (-71)

Genova 33.102 (+648)

La Spezia 7.586 (+22)

Residenti fuori regione o estero 994 (+17)

Altro o in fase di verifica 2.219 (-34)

Totale 61.347 (+801)

Ospedalizzati: 782 (+16); 42 (+1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 130 (=); 5 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 118 (+7); 12 (+1) in terapia intensiva

San Martino 112 (-1); 6 (=) in terapia intensiva

Galliera 137 (+4); 5 (=) in terapia intensiva

Gaslini 21 (-2); 1 (=) in terapia intensiva

Asl 3 - 159 (+7); 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 31 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 74 (+2); 6 (+1) in terapia intensiva

*28 non sono vaccinati e 14 vaccinati (con comorbidità correlate)

Isolamento domiciliare: 35.708 (+1.137)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 185.422 (+5.394)

Deceduti: 4.771 (+2).

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.592 (-26)

Asl 2 - 1.350 (-709)

Asl 3 - 7.044 (-111)

Asl 4 - 1.486 (+593)

Asl 5 - 1.771 (+23)

Totale - 13.243 (-230)

Dati vaccinazioni 21/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 3.099.378

Somministrati: 3.095.625

Il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.