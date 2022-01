Albissola, un caso di positività al Covid, chiude l'asilo nido comunale "Ca' di picìn"

Un caso positivo al Covid ha portato alla chiusura ieri dell'asilo nido comunale di Albissola Marina "Ca' di picìn".

Come da protocollo, che prevede anche solo una positività al virus, la cooperativa che gestisce la scuola, Progetto Città, insieme al sindaco Gianluca Nasuti, hanno optato per lo stop del servizio

"Abbiamo ritenuto precauzionalmente di chiudere il plesso, è vero che in linea teorica il personale vaccinato potrebbe andare a lavorare con l'autosorveglianza ma in quel caso però c'è il contatto con i bambini - spiega il primo cittadino albisolese - per questa settimana quindi rimane chiusa la scuola e non escludo che possa rimanere chiusa per il periodo di quarantena dei 10 giorni anche per consentire alle famiglie di organizzarsi pur comprendendo i loro disagio, ma abbiamo trovato tutti disponibili".

Il caso sarebbe stato riscontrato mercoledì portando così ieri alla decisione.

In provincia di Savona sarebbero 51 le classi in quarantena a partire dalla scuola materna e arrivando fino alle superiori.