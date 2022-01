Scontro frontale lungo la Sp51 tra Millesimo e Murialdo: tre feriti

Si è verificato quest'oggi un incidente stradale, che ha visto coinvolte due auto, lungo la Sp 51 tra Millesimo e Murialdo (nei pressi di località Acquafredda).

Tre le persone rimaste ferite nello scontro: due sono state trasferite in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure (non sono in pericolo di vita), una in codice giallo al San Paolo di Savona.