Loano, il restyling del Giardino del Principe inizia con le barriere antirumore

La mitigazione dell'impatto acustico sarà il primo passo concreto per quanto riguarda il restyling del Giardino del Principe, il teatro arena del Comune di Loano. Una operazione, quella della completa riqualificazione della storica struttura loanese, pianificata in quattro lotti funzionali per una spesa complessiva di circa 400 mila euro. Il sindaco Luca Lettieri ha illustrato il primo step: "Il primo lotto riguarda l’inserimento, sulla recinzione che dà su viale Martiri della Libertà, di barriere antirumore - spiega il primo cittadino - Tali interventi dovrebbero concludersi in tempo per la nuova stagione estiva. L’investimento per questa prima tranche di lavori ammonta a circa 150 mila euro".

Il prosieguo delle operazioni seguirà il cronoprogramma già presentato nel giugno scorso in occasione di una conferenza stampa appositamente organizzata (leggi QUI).

Una seconda serie di lavori prevederà la ridefinizione della vera e propria arena con la creazione di “sistemi modulari” mobili in grado di suddividere la platea (da circa 900 posti) in spazi di dimensioni più contenute da 100, 200 o 500 posti. Ciò comporterà la sostituzione delle sedute e la sistemazione della pavimentazione. Sempre in questa seconda fase verranno sostituiti e spostati i camerini (subito dietro il palco) al fine di creare un percorso riservato agli artisti. I lavori del secondo lotto dovrebbero partire nella primavera 2022 per concludersi entro l'estate dello stesso anno. L'arena dovrebbe tornare fruibile entro la primavera del 2023. L'investimento per questa seconda tranches ammonterà intorno ai 110 mila euro.

Ad essere oggetto di interventi sarà anche il “Parco dei bambini”, l'ampio spazio ombreggiato rivolto verso Palazzo Doria e dotato di un piccolo palco eventi, di servizi e una parte di “hospitality”. Tale area è dotata di un proprio ingresso e perciò può funzionare in maniera indipendente dall'arena e fungere, in occasione di eventi importanti, in punto di ricettività e ospitalità per molti spettatori. Questo “pacchetto” di lavori sarà calendarizzato in un secondo tempo e richiederà un cantiere della durata di circa sei mesi. L'investimento è pari 55 mila euro.