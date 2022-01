Cengio, lutto per la scomparsa di Franco de Vitti, militare in congedo della Guardia di Finanza

La comunità di Cengio è in lutto per Francesco de Vitti, detto "Franco", mancato all'età di 85 anni.

Persona molto cordiale e sempre pronta al dialogo, era molto conosciuto in paese. Militare in congedo della Guardia di Finanza, de Vitti aveva prestato servizio per parecchi anni nel presidio permanente situato presso lo stabilimento dell'Acna.

Il compito delle Fiamme Gialle era quello di svolgere le operazioni di dogana sui materiali in entrata e i prodotti finiti in uscita: il volume delle merci esportate all'estero era pari circa all'85%.

I funerali si terranno domani, lunedì 24 gennaio alle ore 14.30 presso la chiesa di San Giuseppe Operaio a Cengio Bormida. Il santo rosario questa sera alle ore 20 nella suddetta parrocchia.