Infortuni sul lavoro, boom nella provincia di Savona: 389 denunce in più rispetto il 2020. Sette i morti, due a causa del Covid

In Liguria è ancora allarme infortuni e morti sul lavoro. Ciò emerge non solo dai dati raccolti dalle organizzazioni di categoria, ma anche dalla relazione del procuratore generale della corte d'appello di Genova, Roberto Aniello, resa nota nell'ambito dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

"E' un fenomeno che rischia di incrementarsi anche perché le recenti normative, ha riferito, che hanno introdotto agevolazioni finanziarie per le ristrutturazioni edilizie, oltre all'effetto positivo per il risanamento del patrimonio immobiliare, hanno dato luogo ad un proliferare di lavori edili che però non sempre sono assistiti dalle prescritte cautele".

"Per tale ragione - ha evidenziato Aniello - la Procura di Genova ha di recente fornito precise istruzioni a tutte le forze dell'ordine operanti sul territorio per svolgere un più puntuale controllo dei cantieri".

Secondo l'ultimo report dell'Inail, del 30 novembre scorso, e dell'osservatorio dell’ufficio economico della Cgil Liguria rispetto all'anno precedente comunque gli infortuni denunciati sono in calo.

Le denunce di infortunio in tutta la Liguria, da gennaio a novembre 2021, sono state 16.9321 ossia 275 in meno rispetto allo stesso periodo del 2020. Il calo è stato del -1,6%, ma la media giornaliera resta comunque alta: 51.

Gli infortuni risultano in aumento in due province su quattro; soprattutto a Savona, sia in valore assoluto (+389) sia in percentuale rispetto al 30.11.2020 (+13%), ed in misura minore a La Spezia (+119 infortuni pari al +5,5%); in calo a Genova (-612 infortuni pari al -6,4%) ed a Imperia (-171 infortuni pari al -7,0%). Genova rappresenta il 53,2% di tutte le denunce di infortunio in Liguria, Savona il 19,9%, La Spezia il 13,5% ed Imperia il 13,3%.

Per quanto riguarda nello specifico, per le denunce per infortuni dovute al contagio da covid-19, rispetto al 31 dicembre 2020, si è passati da 5.436 e 20 decessi, a 7.173 (+32%) con 29 morti. In undici mesi la provincia di Savona ha registrato 7 morti per lavoro (tutti maschi, 6 italiani e uno straniero), dei quali 2 a causa del Covid.