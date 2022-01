Albenga, dal comune sostegno al Teatro Ambra: 25 mila euro

Il comune di Albenga riconosce all’associazione culturale Teatro Ingaunia, che gestisce l’Ambra, il contributo pari a 25mila euro per le 25 giornate non fruite nel corso del 2021, che si aggiungeranno, in caso di sottoscrizione di un nuovo accordo, alle ulteriori 25 giornate dell’anno 2022.

Non si tratta di una donazione, ma di un contributo già previsto dalla convenzione scaduta il 31 dicembre scorso, come spiega il vicesindaco Alberto Passino ai microfoni di Savonanews: "Come previsto dalla convenzione che scadeva il 31 dicembre del 2021, l'Amministrazione, anche per le oggettive ed evidenti note difficoltà per il Teatro a livello nazionale legate alla pandemia e, non bastasse, per le difficoltà puntuali di gestione dello stesso teatro Ambra, ha voluto confermare il suo impegno nei confronti dell'associazione Teatro Ingaunia vincolando i 25 mila euro di contributo del 2021 alla possibilità di utilizzare le date previste dalla convenzione sul 2022”.

“Da mesi ormai è in corso una trattativa tra la proprietà privata del teatro e l'associazione culturale che lo gestisce, dove il comune di Albenga, nella persona del sindaco Riccardo Tomatis, si è fatta parte diligente per cercare un’intermediazione al fine di risolvere alcune problematiche e posizioni contrapposte tra le parti e poter riportare alla fruibilità pubblica uno spazio che per Albenga e le sue associazioni è senza dubbio di fondamentale importanza. Tengo a precisare – conclude Passino - che laddove non si trovasse una quadra, come previsto dalla delibera, non sarà possibile per il comune, senza la riapertura dell'Ambra e la possibilità di utilizzarlo, erogare il contributo a beneficio della Teatro Ingaunia, perché trattasi di risorse pubbliche, non di donazioni".

La città di Albenga reclama sempre più il suo teatro, ne sente il bisogno. Carlo Goldoni diceva “Il Teatro è vita e la vita è Teatro”, e infatti il teatro è la storia di una città, dell’umanità, un luogo che apre gli orizzonti per capire il mondo, per comprendere “l’altro”. E quanto bisogno c’è, in un’attualità segnata da freddezza, odio e insensibilità, di soffermarci sulle ferite, sul dolore, ma anche sulle guarigioni e sulla gioia.

“Per Albenga il teatro è molto importante – conferma il sindaco Riccardo Tomatis - e lo è, in particolare, per un’ Amministrazione come la nostra che ha sempre riconosciuto nella cultura un valore irrinunciabile. Sarà nostro impegno fare in modo che la nostra città torni ad avere un teatro nel più breve tempo possibile”.

Albenga resta quindi in attesa che sull’Ambra si alzi nuovamente il sipario, per ascoltare storie e vivere emozioni, respirare bellezza e uscire dal teatro sempre un po’ migliori.