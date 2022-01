Albenga, Giorno della Memoria, il sindaco Tomatis: “Abbiamo l’obbligo morale di ricordare la pagina più vergognosa della storia dell’umanità” (FOTO e VIDEO)

Albenga celebra la Giornata della Memoria con diverse iniziative ed eventi. Questa mattina, una breve ma sentita cerimonia per ricordare le vittime del nazifascismo morte nei lager o a seguito di persecuzione.

Alle 12 le autorità cittadine, unitamente a quelle del comprensorio, e le associazioni si sono date appuntamento alla foce del Centa per onorare le vittime innocenti. Il sindaco Riccardo Tomatis ha tenuto un discorso nel quale ha sottolineato l'importanza di non dimenticare il periodo buio del nazifascismo, "che ha scritto una vergognosa pagina della storia dell’umanità”.





"Noi abbiamo l’obbligo morale di ricordare la pagina più drammatica, triste e vergognosa della storia dell’umanità - ha esordito il sindaco Riccardo Tomatis nel suo discorso - Non dobbiamo lasciare spazio a quel revisionismo storico che oggi va tanto di moda e che non può essere ignorato".

"Sono sempre rimasto colpito dall’atteggiamento del generale Dwight D. Eisenhower quando entrò, con le sue truppe, nei campi di concentramento. Egli chiese ai suoi soldati di fotografare tutto ciò che c’era e chiese ai cittadini dei villaggi vicini di andare a vedere quello che era stato per fare in modo che tutti si rendessero conto di quanto accaduto. Aggiunse: 'Un giorno si sveglierà un idiota e dirà che tutto quello che vediamo oggi non è mai successo' e credo che, purtroppo, non sia andato molto lontano da questa realtà".

Il primo cittadino ha poi ricordato il politico David Sassoli, deceduto pochi giorni fa: "Egli combatteva l’antisemitismo e si batteva a favore di tutte le minoranze. Mi piace ricordare le sue parole quando, insediandosi a presidente della comunità europea, disse che noi siamo i figli e le figlie di chi ha trovato l’antidoto a quella degenerazione nazionalistica che ha macchiato la storia dell’Europa".

"Mi piace ricordare anche che il Presidente Mattarella: appena è stato eletto alla carica più alta dello Stato, ha fatto visita alle fosse Ardeatine per rendere merito alle vittime del nazifascismo. Mi auguro che il prossimo Presidente della Repubblica - ha concluso Tomatis - possa fare altrettanto in modo da mantenere vivo un ricordo che non dobbiamo e non possiamo dimenticare".

Dopo il discorso, sono stati deposti mazzi di fiori presso le lapidi che ricordano i defunti albenganesi nei campi di concentramento.

Alle 17, presso la sala polifunzionale “Grasso Ghigliazza” del Comando della Polizia Locale in via Bologna, l’Anpi Albenga e il Centro di documentazione “Logos” presenteranno l’incontro: “Il dovere della memoria. Una tragedia del passato, un monito contro antisemitismo, intolleranza, razzismo, xenofobia”. Introdurrà l’incontro Jacky Merlino e interverranno: Angelo Sassano (Anpi Albenga), Daniela Bertonasco (I.C. Albenga II), Mauro Rosselli (Centro di documentazione “Logos”), Simone Falco (ANED), Emilio Guastalla (Comunità ebraica di Genova), Fabio Gallesio (Centro di documentazione “Logos”). Obbligo di Green Pass

Le iniziative proseguiranno sabato 29 gennaio alle 10.30 in piazza del Popolo a Leca d’Albenga con un incontro organizzato dall’Anpi sez. Leca: “Iniziativa per non dimenticare Ezio Dolla, Eugenio Ansaldi che non tornarono mai dalla prigionia”. Parteciperà il Presidente ANED della provincia di Savona Simone Falco.