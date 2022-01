Annche Ceriale celebra il Giorno della Memoria, il sindaco Romano cita Liliana Segre: "Ricordare è una scelta… Una scelta che deve avvenire tutti i giorni"

"Come ci ha ammonito Primo Levi, tutto potrebbe accadere ancora, se non saremo sempre vigili, attenti, informati, solidali e attivi. Queste le parole di Liliana Segre, senatrice a vita e superstite dell’Olocausto, in occasione della ricorrenza di quest’anno: 'Ricordare è una scelta… Una scelta che deve avvenire tutti i giorni, non solo il Giorno della Memoria'. Come amministrazione comunale condividiamo e diffondiamo questa scelta, per non dimenticare!!!" ha infine concluso il primo cittadino.