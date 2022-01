Giornata della Memoria, la Provincia di Savona ricorda l'impegno sul territorio per non dimenticare l'Olocausto

Il 27 gennaio di ogni anno, in Italia e nel Mondo, ricorre la giornata in ricordo delle vittime dell'Olocausto e a testimonianza degli orrori commessi durante la Seconda Guerra Mondiale. Una giornata per non dimenticare l'immensa tragedia che ha colpito l'umanità e con l'impegno di trarne riflessioni di consapevolezza e partecipazione per un futuro di responsabilità. La data della ricorrenza è stata individuata nel 27 gennaio del 1945 in cui venne liberato il campo di concentramento di Auschwitz; in Italia è stata formalmente istituita tale ricorrenza con la Legge n. 211 del 2000.

Il territorio Ligure ha da sempre una partecipazione concreta, forte e tangibile con Israele, in un significato di condivisione di cultura e in un ampio sentimento di fratellanza.

Provincia di Savona, nel febbraio 2020, ha avuto il privilegio di ospitare l'Ambasciatore di Israele in Italia S.E. Dror Eydar in un convegno dedicato a "100 anni di Israele in Liguria”, organizzato in collaborazione con l'Associazione Italia Israele Savona.

Successivamente si sono concretizzate altre collaborazioni a dimostrazione di un impegno condiviso a beneficio dei territori e delle comunità e che rinsalda sempre più il rapporto tra le Nazioni (nell'aprile 2021 la cerimonia di donazione all'Asl 2 Savonese di attrezzature sanitarie da parte dell'Ambasciata di Israele in Italia nell'ambito della lotta alla pandemia Covid).

"Oltre all'indelebile ricordo di fatti temporalmente lontani ma che non si possono e non si devono dimenticare, si concretizza l'attenzione e condivisione di sinergia resa concreta sul nostro territorio grazie all'Associazione Italia-Israele - afferma il presidente provinciale Pierangelo Olivieri - avendo l'onore di poter ospitare l'Ambasciatore di Israele in Italia nel febbraio 2020 e di incontrarlo poi nuovamente in altre due occasioni recenti, al netto delle emergenze e proprio per aiutarci ad affrontare le stesse abbiamo avuto presso il nostro Ospedale San Paolo e nel territorio del comune di Vado con l'inaugurazione di un altro luogo della memoria."