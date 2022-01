Primi 100 giorni di Russo sindaco, voce alla gente: "Savona sempre sporca, speriamo che col tempo..." (VIDEO)

Sono passati 100 giorni dal giorno dell'insediamento in comune a Savona del nuovo sindaco Marco Russo e sono molteplici gli umori che circolano tra i savonesi.

Dalla pulizia della città, passando per il mercato del lunedì troppo dispersivo nel centro, l'assenza di servizi igienici, il problema sicurezza e l'auspicio che vengano organizzati eventi per i più giovani e non solo.

Gli umori si sono dimostrati contrapposti tra chi auspicava in un cambio di passo immediato a chi invece vuole dare tempo al primo cittadino e alla sua giunta di lavorare. C'è chi dice la sua e chi invece non si sbottona tenendo una linea più attendista.

"La città la vedo sempre sporca, non mi sembra cambiato molto ma forse è un po' troppo presto per valutare" dice un cittadino, non dello stesso avviso un altro savonese - sembra che inizi a pulirsi la città ma ancora c'è da fare. Speriamo in un cambiamento".

"Savona era in condizioni deteriorate, ultimamente mi sembra un po' più pulita però va a giorni, i cassonetti a volte sono stracolmi" continua una signora.

Dal futuro molti si aspettano un cambiamento, con il comune capoluogo che diventi più attrattivo.

"E' una città che non offre così tanto, sperando in futuro anche quest'estate, Covid permettendo, che si muova qualche cosa, abbiamo il Prolungamento, il Priamar, fare mostre, concerti, attrazioni per i giovani. Il posto c'è, Savona verso il mare è bellissimo, ci aspettiamo che facciano qualcosa".

"Ci vuole qualche attività in più per i bambini, categoria sociale più colpita così come gli anziani per farli uscire di più".

"Mi auguro che ci siano più aree verdi dove passare il tempo, che migliorino soprattutto le scuole, mi rendo conto che con l'emergenza non è facile".

Il tema sicurezza per alcuni è centrale, non solo per i classici problemi legati alla Darsena, Piazza del Popolo o Piazza delle Nazioni, ma anche per il centro.

"La sera che si possa girare tranquillamente, quando esco di casa con il cane c'è in giro brutta gente, ubriachi anche alle 9 di sera, magari ci vorrebbe un po' di vigilanza per controllare. E poi tanti cani liberi..." puntualizza una ragazza.

Il posizionamento del mercato nelle vie centrali del comune non convince i cittadini che vorrebbero una nuova sistemazione.

"E' troppo dispersivo, non ci sono parcheggi, li hanno tolti tutti il lunedì, ci vorrebbe uno spostamento anche in via Manzoni".