Cantieri a Roccavignale, il punto della situazione

Lavori in corso a Roccavignale. Il comune, attraverso la propria pagina social, ha fatto il punto della situazione in merito ai cantieri aperti negli ultimi giorni.

"Stiamo realizzando due nuovi parcheggi, uno in località Case Facelli a servizio della chiesa parrocchiale sant'Eugenio e l'altro in frazione Camponuovo a disposizione della borgata soprattutto durante le nevicate" spiegano dall'ente valbormidese.

"Sono iniziati i lavori di ampliamento del cimitero che consentiranno di accogliere 4 cappelle e nuove aree per i nostri cari nella terra. Inoltre è prevista la messa in sicurezza del vecchio camposanto mediante la realizzazione di un camminatoio con autobloccanti".

"In località Gorghi stiamo realizzando un piazzale, uno spazio ideale per accogliere i numerosi turisti che vengono a camminare sull'altopiano della Cuccagna e gli appassionati di rally che useranno tale area come box. Sarà anche una zona utilizzata alla Protezione civile (esempio eliporto) e in futuro destinata a servizio delle Zip Line".

"A breve nuovo cantiere - concludono dal comune di Roccavignale - Sarà una primavera assai animata".