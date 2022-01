Il gruppo “Respira Calizzano” si è costituito ufficialmente come Comitato turistico

Il gruppo di “Respira Calizzano”, composto da esercenti commerciali del territorio calizzanese, di diverse categorie merceologiche e/o servizi, si è costituito ufficialmente come Comitato turistico.

La fondazione di questo Comitato, altro non è che il culmine di un progetto virtuoso che ha avuto inizio nell’estate 2020 con la creazione del gruppo di “Respira Calizzano”. Un progetto di marketing turistico ideato e curato da Pier Paolo Gallea, titolare dell’omonimo studio di comunicazione e direttore marketing dell’Acqua Minerale Calizzano con l’obiettivo di rilanciare il paese che, come tantissimi altri borghi dell’entroterra, stava attraversando un periodo particolarmente critico, dovuto ad un tessuto sociale che non riusciva ad esprimersi e alla mancanza di visitatori.

Il gruppo ha saputo fare di necessità virtù. Ha concentrato il suo impegno nella valorizzazione del paese puntando sui punti di forza di quest’ultimo rappresentati da un unico ed eccezionale patrimonio storiconaturalistico di cui dispone: dalla maestosa Faggeta della Barbottina, alle sorgenti incontaminate da cui scorre l’Acqua di Calizzano, ai numerosi sentieri di varie intensità, per le famiglie e per gli sportivi professionisti.

Il lavoro comune di imprenditori e privati calizzanesi ha gettato una nuova luce sulle possibilità del nostro territorio, portando i primi frutti nella stagione estiva 2021, registrando un aumento considerevole di famiglie e turisti che, stanchi della città, hanno trovato in Calizzano un luogo sano, sicuro e non affollato in cui trascorrere del tempo all’aria aperta. Un’altra iniziativa di assoluto successo a cui ha collaborato nell’organizzazione “Respira Calizzano”, per quanto riguarda la parte di comunicazione e marketing, sono state le Feste d’Autunno, festività accolte con grande entusiasmo e gioia dalle numerosissime persone che vi hanno preso parte.

Anche nel periodo natalizio, seppur limitati dalla situazione pandemica, il progetto ha fatto realmente “respirare” l’economia di Calizzano con l’iniziativa “A Natale regala Calizzano” che ha permesso a molti esercizi commerciali del paese, fino ad allora non attrezzati, di vendere i propri prodotti e servizi online attraverso l’omonima piattaforma digitale di e-commerce, creata appositamente per l’occasione.

Come è stato possibile realizzare tutto ciò? Il merito è dell’intuizione di Pier Paolo Gallea e della nuova coesione degli esercenti di Calizzano, i quali hanno saputo essere lungimiranti e hanno capito che era tempo di agire, anche al di fuori delle dinamiche di paese. L’unione delle forze ha permesso che Calizzano si dotasse di strumenti nuovi, come il portale turistico e-commerce e le pagine sulle principali piattaforme social del momento, Facebook e Instagram. Queste e altre brillanti azioni di marketing hanno conferito al paese una visibilità prima impensabile, riportandolo alla ribalta come una rinomata meta del turismo outdoor e a misura di famiglia.

Considerati gli eccellenti risultati, il gruppo di “Respira Calizzano” è consapevole che ancora molto c’è da fare e, per rendere le proprie azioni ancora più efficaci, ha deciso di dotarsi di un proprio statuto e di costituirsi ufficialmente come Comitato turistico del paese. Alla presidenza del Comitato è stato eletto Daniel Ferraro, proprietario dell’agriturismo Ca’ di Voi, mentre l’incarico di vicepresidente è stato affidato a Milena Rodino, titolare dell’hotel Miramonti. In questi due anni il gruppo di “Respira Calizzano” ha lavorato bene con l’amministrazione comunale e con l’attuale sindaco Pierangelo Olivieri, il quale ha inserito a supporto, come consulente, Pier Paolo Gallea, al fine di progettare e migliorare la parte di turismo e di cultura del territorio.

"Naturalmente siamo appena agli inizi, ma il desiderio di mettersi in gioco e non lasciarsi travolgere dalle innumerevoli difficoltà che negli ultimi decenni hanno interessato tutti i piccoli centri come il nostro è davvero tanta. Ci auspichiamo con il nostro comune impegno, attraverso una programmazione seria e pluriennale, di porre le basi per un nuovo sviluppo turistico ed economico sostenibile del nostro territorio, dimostrando che è possibile fare impresa con successo a Calizzano, un piccolo ma grande Paese di montagna".

Il neo Comitato, come evidenziato dalle parole del presidente è attualmente al lavoro su un programma di sviluppo turistico ed economico del paese, raccogliendo e proponendo idee e progetti, in linea con la crescente richiesta di offerte e servizi di un turismo sempre più verde, esperienziale e a contatto con la natura, da sottoporre alle liste che si presenteranno durante le prossime elezioni di maggio.

Il gruppo Respira Calizzano intende inoltre rimarcare che rimarrà sempre aperto a qualsiasi iniziativa o proposta che possa contribuire a risollevare le sorti del paese, nonché a nuovi soci dal mondo delle imprese o privati cittadini che perseguano i medesimi ideali.

Non resta che attendere nuovi sviluppi, che, viste le premesse, promettono molto bene.