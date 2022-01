"Itinerario memoria 2022": un percorso multimediale per conservare la memoria della Shoah

È questo "Itinerario memoria 2022", il progetto elaborato (in collaborazione con Il Teatro delle Udienze di Finale Ligure, associazione Baba Jaga) nell'ambito delle iniziative proposte dall'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure in occasione della Giornata della Memoria per promuovere l'educazione al rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza e discriminazione e conservare la memoria della Shoah.