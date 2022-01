Incendio in una cucina di una casa a Millesimo. Una persona intossicata e ricoverata

Paura nella mattinata odierna, intorno alle 9, in frazione Acquafredda a Millesimo, dove a prendere fuoco è stata la cucina di un'abitazione.

I Vigili del Fuoco del distaccamento cairese sono intervenuti domando prontamente le fiamme che sono quindi state circoscritte alla stanza, mentre il personale sanitario ha prestato soccorso a una persona trasferita intossicata in codice giallo al San Paolo di Savona.

Le operazioni di spegnimento hanno impiegato gli uomini giunti sul posto per circa un paio d'ore. Successivamente sono state avviate le indagini, insieme ai carabinieri, per capire come e da dove abbia avuto origine il rogo.