Cinghiali morti a Albissola e Sassello: l'Istituto Zooprofilattico esclude la positività alla peste suina

Sono attualmente 28 i cinghiali positivi alla peste suina, 14 riscontrati in Piemonte e 14 invece in Liguria tutti in provincia di Genova.

Questi i dati forniti al 31 gennaio dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e della Val d'Aosta che ha pubblicato anche la mappa del contagio escludendo così la positività dei due ungulati, uno trovato senza vita ad Albissola Marina e l'altro abbattuto a Sassello.

Nella mattinata di domenica la carcassa del cinghiale era stato rinvenuta sulla spiaggia albissolese e nel sassellese in località Pratovallarino era stato abbattuto un esemplare sospetto che si trascinava in fin di vita.

Per entrambi erano state disposte le analisi del caso, con l'allarme che era stato lanciato in quanto il comune di Albissola non è nella zona rossa che comprende 7 comuni del savonese, la stessa Sassello, Stella, Pontinvrea, Urbe, Albisola Superiore, Celle e Varazze.