Sicurezza ad Albenga, compatto il messaggio delle istituzioni: "Presidio costante, fondamentale segnalare nelle sedi opportune"

Domenica 30 gennaio, la nostra redazione ha ricevuto e pubblicato la lettera di un “cittadino esausto”, come lui stesso si è definito, che denunciava una situazione di abbandono “da parte di chi dovrebbe amministrare, ma anche e soprattutto da parte di chi dovrebbe controllare e reprimere certi comportamenti” in zona Pontelungo, ad Albenga (QUI la notizia). Secondo il cittadino, che ha firmato la lettera ma ha chiesto di restare anonimo, la sicurezza della zona non è adeguatamente monitorata, quindi i cittadini non si sentono tutelati.

Savonanews vuole dare la parola al sindaco Riccardo Tomatis, ai Carabinieri del comando di Albenga e all’assessore alla Polizia Municipale della città Mauro Vannucci per fare un punto sulla situazione riguardante la sicurezza locale e sull’episodio evidenziato dal cittadino ingauno.

“La Polizia Locale di Albenga, impegnata a 360° sul territorio nelle molteplici funzioni di sua competenza, è costantemente attiva sul tema sicurezza, decoro e ordine pubblico – esordisce il sindaco Tomatis -. È fondamentale, tuttavia, che i cittadini segnalino prontamente gli episodi ai quali assistono o situazioni illecite per permettere l’immediato intervento delle forze dell’ordine”.

“Come Amministrazione continueremo ad impegnarci per la nostra città anche attraverso la predisposizione di progetti per interventi di rigenerazione urbana (illuminazione pubblica, riqualificazione di alcune zone, potature delle siepi e molte altre) che possano contribuire a evitare situazioni di questo tipo”, conclude il primo cittadino.

“La situazione dell’ordine e della sicurezza di Albenga è costantemente all’attenzione in Prefettura come in questo comando locale – spiegano i Carabinieri di Albenga -. Monitoriamo tutte le zone della città e delle frazioni, con particolare concentrazione sulle aree maggiormente sensibili, come Pontelungo appunto. C’è presidio costante e, grazie anche alla forte sinergia con la Polizia Locale, la risposta, sempre allineata alle leggi in vigore, è adeguata alle necessità. Importantissime sono le segnalazioni da parte dei cittadini al 112, che vengono gestite tutte in base al livello di urgenza”.

“I controlli posti in essere dagli agenti della Polizia Locale di Albenga funzionano e sono efficaci – aggiunge l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci - prova ne sono i numerosi arresti e le operazioni effettuate sul territorio sia attraverso servizi in borghese che in divisa”.

“Il nostro impegno è continuare in questa direzione e, a tal proposito - conclude l’assessore Vannucci - mi preme ringraziare i cittadini che, attraverso le loro segnalazioni e la loro collaborazione, riescono ad apportare un importante contributo per la sicurezza e il decoro della nostra città”.

Un lavoro costante e peculiare, dietro il quale c’è studio e progettazione e dove nulla viene lasciato al caso. Con attenzione, impegno e sinergia, Carabinieri e Polizia Locale rispondono quindi alle esigenze in tema di sicurezza dei cittadini di Albenga. Risultano però di particolare importanza anche l’attenzione e le azioni di segnalazione e denuncia da parte dei cittadini, come già sottolineato proprio pochi giorni fa dal primo cittadino, in occasione dell’arresto di un uomo che aveva instillato un clima di tensione e paura con furti e rapine presso un supermercato locale (leggi QUI): "Denunciate e rivolgetevi alle forze dell’ordine nelle sedi opportune".

Il problema della sicurezza nelle città non è certamente un fatto banale e, in qualche modo, le accomuna un po’ tutte. Ogni cittadino ha il diritto e allo stesso tempo il dovere civico di segnalare illeciti o cattivi comportamenti alle forze dell’ordine, anche mantenendo l’anonimato, per contribuire al mantenimento dell’ordine in città.