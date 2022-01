Albenga, un lettore: "Pontelungo al degrado, ubriachi in strada da mattina a sera: dove sono i controlli?"

"Egregio direttore, scrivo questa mia alla sua testata in modo anonimo in quanto come cittadino mi sento sempre meno tutelato da chi dovrebbe farlo, anche quando si denuncia stati di cose che non funzionano".

Comincia così la lettera di un "cittadino esausto", come si autodefinisce, per denunciare la situazione dell'ordine pubblico in uno dei più noti quartieri di Albenga.

"Personalmente non so se sono più stufo o più deluso dal totale abbandono dello stato in cui versa la zona di Albenga in cui abito, Pontelungo. Partendo dalla premessa che non si fa di tutta l'erba un fascio, c'è però da rimarcare il totale disinteresse e abbandono (così lo vedo io, sarò felice di essere smentito) da parte di chi dovrebbe amministrare, ma anche e soprattutto da parte di chi dovrebbe controllare e reprimere certi comportamenti.

Esempi vergognosi ce ne sarebbero a bizzeffe, l'ultimo nella giornata di ieri vissuto da me in prima persona, dato che ero a casa in ferie (ma non un caso raro a sentire gli altri abitanti della zona).

È reputato forse ormai normale che una persona, in questo caso un extracomunitario ma ci sono anche prodotti 'locali', sia ubriaco da metà mattina a sera, imperversi indisturbato nella zona, gridando, attraversando la strada a rischio e pericolo suo e soprattutto di chi passava, addirittura arrivando a sdraiarsi nel mezzo della careggiata, poi spostato da altri suoi connazionali a forza? Se ad Albenga tutto ciò sembra essere normale non lo so, ma posso dire che nella giornata di ieri (29 gennaio, ndr) in tutto il pomeriggio ho constatato come non sia passata una sola pattuglia, dico una, a controllare la zona. Eppure è una strada principale della città.

Tutto ciò, mi permetta, ma è una cosa vergognosa, come lo è purtroppo il fatto che ormai nessuno di noi chiama più il numero di emergenza, ed è inutile spiegare il perché. A mio modo di vedere le zone 'delicate' dovrebbero essere costantemente monitorate, cosa che evidentemente non accade. Per precisa volontà o altro non saprei ma mi piacerebbe saperlo.

Solo ad Albenga non si può intervenire? A quanto pare si, visto che nelle altre cittadine rivierasche tutte queste situazioni non esistono. La ringrazio se vorrà pubblicare questa mia triste considerazione, non servirà a nulla ma almeno dimostrerà a chi dovrebbe controllare l'ordine pubblico che i cittadini, o alcuni di essi, non sono , o non si sentono, tutelati da chi dovrebbe farlo in certe zone della città.