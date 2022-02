Avviso pubblico per la presentazione di un programma artistico e didattico per l’edizione 2022 del Marchesato Opera Festival

L’anno 2022 è iniziato in APM con i festeggiamenti legati ai 35 anni di attività. La Scuola ha aperto le sue porte a un numeroso pubblico venuto ad assistere a due eventi dedicati alla musica elettronica e al repertorio classico. I due appuntamenti di gennaio sono stati anche occasione di ritornare a fare musica dal vivo e di presentare le prossime attività in partenza presso la Scuola.

A febbraio prenderà il via la nuova edizione del Corso di Direzione Orchestrale con il Maestro Donato Renzetti, ormai ospite fisso a Saluzzo dall’anno 2019. Parallelamente proseguirà il corso di Formazione Orchestrale con i Maestri della Filarmonica TRT e i 60 giovani musicisti iscritti al percorso. In primavera si terranno tre sessioni di Masterclass e Workshop dedicate al fortepiano, agli archi e ai fiati storici; la prestigiosa collezione Laura Alvini di tastiere storiche presente in APM sarà messa a disposizione per gli studiosi e i docenti che interverranno nelle sessioni.

Per quanto riguarda gli eventi estivi la Fondazione Scuola APM intende affidare la programmazione e la realizzazione dell’edizione 2022 del Marchesato Opera Festival.

Con un avviso pubblico presente sul sito istituzionale, si richiede l’elaborazione di una proposta programmatica per i momenti performativi pubblici e di una relativa alla parte formativa rivolta a giovani musicisti.

L’aggiudicazione del contratto avverrà in base a criteri di natura qualitativa e quantitativa, in particolare sarà dato rilievo al programma artistico e didattico maggiormente inerente allo spirito del Festival e della sua storia e che più si addice al contesto storico-artistico e culturale della città di Saluzzo. Il termine di consegna del progetto e dell’offerta economica è il 14 febbraio.

Tutte le informazioni si possono reperire sul sito web www.scuolaapm.it