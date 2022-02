Borghetto, lutto per la scomparsa di Gaspare Parrinello, storico dipendente comunale

La comunità di Borghetto Santo Spirito piange la scomparsa, all'età di 74 anni, di Gaspare Parrinello, dipendente comunale in pensione.

"L’amministrazione comunale e i dipendenti tutti si uniscono al dolore dei familiari per la prematura perdita - ha fatto sapere il sindaco Giancarlo Canepa attraverso la pagina Facebook istituzionale del Comune - Nonostante fosse in pensione da alcuni anni è sempre rimasto legato al Comune di Borghetto e ai suoi ex colleghi così come alla squadra di calcio dell’FCD Borghetto 1968, tanto da aver avuto un pensiero per loro persino negli ultimi difficili giorni della malattia. Fai buon viaggio Gaspare".

"Tutto l'FCD Borghetto 1968 piange uno dei giocatori più rappresentativi dei primi anni di vita della società e si unisce al dolore della famiglia Parrinello - è invece il messaggio del sodalizio calcistico cittadino - Gaspare ha fatto parte della squadra protagonista della prima storica promozione in prima categoria e ha allenato a lungo i ragazzi della prima squadra e del settore giovanile, lasciando un dolce ricordo in molti di noi. Riposa in pace, Gaspare".