E' mancato il partigiano Iose Olampi, aveva 95 anni

Si è spento questa mattina ad Albenga, dov’era ricoverato da qualche tempo, Iose Olampi, il partigiano Lulù. Classe 1926, Olampi era originario di Sant’Ermete, nella vallata del torrente Segno, a Vado Ligure, dove ha vissuto tutta vita.

All’indomani dell’8 settembre 1943, molti giovani della vallata avevano rifiutato il servizio militare e si erano ritirati sui monti circostanti per unirsi alla Resistenza. Lo stesso Olampi, come molti altri della sua leva, era salito in montagna e si era unito volontario al distaccamento “Santino Marcenaro” di Sant’Ermete.

L’entusiasmo, il coraggio e la determinazione che lo avevano contraddistinto durante la Resistenza erano rimasti tali anche dopo la Liberazione, nelle tante occasioni in cui raccontava ai più giovani le grandi gesta dei Partigiani e di tutti coloro che, spesso pagando un prezzo altissimo, si erano opposti al regime nazifascista.

Ogni volta che, nella sua amata Società di Mutuo Soccorso “Diritti e doveri” di Sant’Ermete, di cui è stato, assieme alla sorella Andreina, un fondamentale pilastro, gli capitava di fermarsi a guardare la televisione, si meravigliava di assistere, a distanza di anni, all’emergere di gruppi neonazisti e neo-fascisti e ne era profondamente adirato, perché ciò significava che il cancro fascista era ben lungi dall’essere stato completamente estirpato.

Nel 2016, era stato insignito della Medaglia della Liberazione, riconoscimento voluto dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa in ricordo del 70° anniversario della Liberazione e consegnato ai partigiani per l’alto contributo alla lotta contro il nazifascismo. Iscritto alla Sezione Anpi di Vado Ligure, dove lo ricordano con grande affetto, Olampi ha rappresentato l’ultima testimonianza diretta della Resistenza nella valle del Segno. Il suo contributo storico e umano non potrà essere dimenticato.

Dopo la guerra aveva lavorato nel reparto torneria dell'odierna Alstom, quando ancora i locomotori venivano realizzati interamente nello stabilimento. Era considerato dai colleghi uno dei migliori operai tornitori della fabbrica.

Le sezioni Anpi di Vado Ligure e della Valle di Vado esprimono le più sincere condoglianze alla famiglia, ai parenti e agli amici tutti e si uniscono al dolore di quanti sono oggi chiamati a piangerlo. Sarà possibile porgere un ultimo saluto alla salma giovedì mattina alle 10.15 presso la S.M.S. “Diritti e Doveri” di Sant’Ermete.