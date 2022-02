Carcassa di cinghiale sulla spiaggia di Varazze: in corso le analisi per scongiurare la peste suina

Dopo il ritrovamento di una carcassa di un cinghiale sulla spiaggia di Albissola Marina, ieri ne è stato trovato uno senza vita sul litorale di Varazze all'altezza dei bagni Rosso Perù.

Immediato è scattato l'allarme lanciato da un passante e sul posto sono giunti la polizia locale, la Capitaneria di Porto e i carabinieri forestali con l'area che è stata transennata ed è stata contattata l'Asl.

L'Istituto Zooprilattico ora dovrà effettuare le analisi del caso per capire se l'animale è morto per un'infenzione legata alla peste suina oppure se per cause naturali (potrebbe essere stato trascinato dal mare). Sia per il ritrovamento nell'albissolese che a Sassello in località Pratovallarino gli esami avevano dato un esito negativo.

Attualmente i casi positivi riscontrati sono 34, 17 per ritrovamenti in Piemonte, 17 in Liguria.

La nuova positività era stata riscontrata nel territorio del comune di Rocca Grimalda in provincia di Alessandria, sempre all’interno dell’area infetta.