"Fior d’Albenga - CIP & VIP 2022": il tema sarà "Il Grande Cinema"

Fior d’Albenga torna in grande stile con aiuole in tutte le piazzette del Centro Storico e il concorso a premi che decreterà l’aiuola più bella. La manifestazione si terrà dal 16 aprile all’8 maggio 2022, il tema sarà “Il Grande Cinema” con aiuole dedicate alla filmografia internazionale.

“Fior d’Albenga - CIP & VIP 2022” tornerà inoltre a coinvolgere gli altri Enti territoriali (Comuni e Provincia), le aziende del settore del florovivaismo e non solo, artisti e le associazioni che potranno partecipare, con il loro progetto, al bando per la realizzazione di una delle aiuole che, per quasi un mese, nel periodo di Pasqua, coloreranno il Centro Storico di Albenga.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Fior d’Albenga - CIP & VIP 2022” torna a coinvolgere tutto il territorio con aiuole a tema in tutte le piazze del Centro Storico. Le due aree interessate dagli allestimenti floreali realizzati a cura dell’Associazione “Fior d’Albenga” sono quella di Piazza San Michele, con l’allestimento di 2 aiuole e una di Largo Doria mentre altre 11 aree potranno essere assegnate a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico alle varie realtà che vorranno partecipare.

Fior d’Albenga ha già dato nelle edizioni passate una grande visibilità ad Albenga e a tutto il comprensorio con una grandissima partecipazione di pubblico sia residente sia turista e con una forte ricaduta promozionale per tutto il comprensorio.”

Afferma l’assessore agli eventi Marta Gaia: “Fior d’Albenga è in grado di esaltare due aspetti fondamentali della nostra realtà territoriale: la produzione florovivaistica e il nostro straordinario Centro Storico. Questa manifestazione ha una grossa valenza e mette in correlazione due realtà che solo apparentemente possono sembrare lontane. Il binomio turismo e agricoltura, infatti, è sempre più forte e offre margini importantissimi specie in una realtà come quella della nostra piana. Un grande evento che si moltiplicherà in tutte le sue iniziative ed eventi minori, che popoleranno quasi un mese il nostro centro storico di fiori, aromi e colori in ogni loro declinazione.”

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Eventi come Fior d’Albenga caratterizzano il nostro territorio e sono diventanti, nel corso degli anni, un appuntamento atteso e da non perdere. Dopo le due passate edizioni che si sono dovute svolgere, a causa del Covid, necessariamente in forma ridotta, siamo felici di poter tornare a un’edizione che coinvolgerà tutte le piazze del Centro Storico con la partecipazione, inoltre, delle diverse realtà territoriali e comprensoriali.”

Ai fini della realizzazione dell’evento il Comune di Albenga ha pubblicato sul sito istituzionale (http://www.comune.albenga.sv.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx ) avviso pubblico di ricerca di partner per la realizzazione dell’evento.

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l’U.O. Sport, Cultura e Servizi turistici del Comune di Albenga, tel. 0182/5685282 – 216 – e mail: turismo@comune.albenga.sv.it.