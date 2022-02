Albenga, Croce Bianca al rinnovo degli organi interni: domenica 13 febbraio le elezioni

Si svolgeranno domani, domenica 13 febbraio, le elezioni per rinnovare gli organi interni della pubblica assistenza Croce Bianca di Albenga: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri.

I soci aventi diritto al voto, ossia quelli con almeno tre mesi di anzianità ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso, sono convocati per l'assemblea generale ordinaria presso la sede di piazza Petrarca. Il seggio elettorale si aprirà alle ore 9.30 e si chiuderà alle ore 18.

Ai sensi dell’articolo 22, comma 8, ogni socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio, il quale non può avere più di una delega. Inoltre, il voto con delega dovrà essere espresso contestualmente al proprio voto personale e non in tempi diversi e la delega dovrà essere presentata alla Commissione preventivamente compilata in tutte le sue parti.

Per l’accesso al seggio elettorale e durante le operazioni di voto saranno rispettate tutte le disposizioni in essere in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.