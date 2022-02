Teresa Pizzorno compie 107 anni, gli auguri del Pd di Carcare

"E siamo arrivati a 107 anni. Per Teresa Pizzorno (nonna Rita) un altro traguardo raggiunto. Fedele da sempre alla sua ideologia maturata dopo 2 guerre mondiali e la gioventù segnata dal periodo fascista, la più longeva iscritta al Partito Democratico, oggi ha festeggia il suo compleanno". Cosi commenta in una nota il circolo Pd di Carcare.

Nata in una cascina ad Altare in mezzo ad un bosco senza né luce né gas, il suo unico sostentamento erano i frutti che le offriva il bosco il suo orto e i suoi animali galline e conigli. La passione per i funghi è per l'orto ha occupato le sue giornate fino a poco tempo fa. Dopo aver passato i suoi insegnamenti ai nipoti oggi si gode la terza età con la sua famiglia. I suoi racconti hanno accompagnato la crescita e l'istruzione di figli, nipoti e pronipoti meglio di qualsiasi libro di storia. Un patrimonio di storie racconti ed eventi che si ha l'obbligo di tramandare alle nuove generazioni.