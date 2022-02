Arriva la neve in Val Bormida, nel tardo pomeriggio scatta l'allerta gialla

Scatterà nel tardo pomeriggio odierno (dalle ore 17.00 alle ore 23.59) l'allerta gialla per neve nei comuni dell'entroterra (zona D - valli savonesi e Stura).

"Le prime precipitazioni sparse sono attese fin dalla mattinata, a carattere nevoso sui versanti padani di Levante e sui rilievi dello spezzino fra 800 e 1200 metri, mentre sulla Val Bormida, la Valle Stura e la Valle Scrivia potrebbero cadere spolverate fino a quote collinari (500-600 metri)" si legge nel bollettino diramato da Arpal.

"Dal tardo pomeriggio le precipitazioni si intensificheranno su tutta la regione con fenomeni che saranno diffusi e di intensità localmente moderata, con possibili temporali in serata, quando entrerà il fronte freddo vero e proprio. A fine giornata le piogge daranno cumulate significative sul centro Ponente e la neve potrà cadere fino a fondovalle in particolare nelle valli Bormida, Erro, Stura e Scrivia. Venti in rinforzo, meridionali a Levante, settentrionali sul Centro; mare in aumento fino a molto mosso" concludono da Arpal.

Nel dettaglio le previsioni per le prossime ore:

oggi, lunedì 14 febbraio, dal mattino precipitazioni sparse e locali rovesci su CE. Deboli nevicate su interno A (settori alpini), E, rilievi di C oltre 800-1200 m. Possibili spolverate a quote collinari (500-600 m) su D, parte occidentale di E. Fenomeni in intensificazione dal tardo pomeriggio con intensità moderate e cumulate areali significative su ABE. Possibili isolati temporali. Quota neve in calo a fondovalle su D e parte occidentale di E la sera con nevicate in estensione alle zone sensibili, localmente moderate a quote collinari. Venti forti in serata su BC.

Domani, martedì 15 febbraio, nelle prime ore piogge diffuse e rovesci su BCE. Deboli nevicate fino a fondovalle su D e parte occidentale di E, con valori ancora localmente moderati a quote collinari nella notte. Quota neve intorno 800-1200 m su parte orientale di E, interno C. Fenomeni in attenuazione ed esaurimento già in mattinata. Venti forti settentrionali (50-60 km/h) su AB al mattino con raffiche di burrasca nelle prime ore sui crinali e sbocchi vallivi. Mare molto mosso.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.