Finale, vandalizza cestino dei rifiuti in via Brunenghi: denunciato

Vandalizza un contenitore dei rifiuti spargendone a terra il contenuto. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio nel pieno centro cittadino di Finale Ligure. Un uomo, incurante delle numerose persone presenti, si è allontanato col cestino in mano dopo averlo asportato con violenza dai suoi elementi di fissaggio.

L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 16 nel primo tratto di via Brunenghi, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria. Qualche passante ha ripreso la scena con un cellulare, altri hanno avvisato la polizia locale che in pochi istanti è giunta sul posto.