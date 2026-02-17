Truffa del finto finanziere, l’allarme corre sui social: "Volevano farmi uscire di casa"

Un tentativo di truffa telefonica è stato segnalato nelle scorse ore sul gruppo Facebook "Sei di Cairo Montenotte se…". A raccontarlo è una residente che ha denunciato di aver ricevuto una chiamata da un uomo presentatosi come "tenente della Guardia di Finanza".

Secondo quanto riferito nel post, l’interlocutore – che si sarebbe qualificato come Nicolò Tosini – avrebbe invitato la vittima a recarsi a Savona, in caserma, per sporgere denuncia: qualcuno, a suo dire, avrebbe utilizzato i suoi documenti per la compravendita di un’auto.

Secondo la segnalazione, si trattava di un pretesto con un unico obiettivo: "Volevano farmi uscire di casa per permettere ai complici di introdursi nell’abitazione".