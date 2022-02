Andora, fondi Covid per gli universitari più meritevoli: 34 computer in regalo. Ecco come richiederli

"Il numero dei crediti conseguiti e la media dei voti determineranno la graduatoria degli aventi diritto a ricevere uno dei 34 computer portatili (completi di mouse, memoria esterna e zaino contenitore) – dichiara il presidente del Consiglio comunale Daniele Martino – e ci sarà tempo fino al 31 Marzo per presentare le domande; in questo modo, continua l'impegno concreto e pratico dell'Amministrazione guidata da Mauro Demichelis a favore degli studenti, che purtroppo da due anni vivono una situazione di emergenza. È molto difficile infatti seguire al meglio una lezione guardando lo schermo di un cellulare; per questo motivo, dopo i tablet agli alunni di elementari, medie e superiori, è giusto e doveroso dare un aiuto anche agli universitari per i quali i corsi stanno proseguendo totalmente a distanza o a rotazione."

Le istanze vanno presentate entro giovedì 31 Marzo alle 13.00, compilando e sottoscrivendo il modulo disponibile sul sito del comune di Andora, da inviare in formato .pdf o all'indirizzo certificato protocollo@cert.comunediandora.it, o all'indirizzo ordinario protocollo@comunediandora.it, o direttamente all'ufficio protocollo del comune in Via Cavour; si dovrà allegare un’autocertificazione attestante la carriera universitaria nella quale siano dichiarati l'anno di frequenza, la votazione degli esami e il numero di crediti formativi universitari conseguiti.

Possono beneficiare dell’iniziativa gli studenti iscritti nell'anno accademico 2021/2022 a tutti i percorsi di istruzione terziaria offerti dalle Istituzioni e Università italiane ed estere, sia pubbliche sia private, compresi i corsi erogati dagli Atenei telematici. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'ufficio politiche scolastiche nelle persone del dottor Mattia Poggio (0182/6811247) e della signorara Nadia Caruso (0182/6811285), oppure il presidente del Consiglio comunale Daniele Martino (329/8758601).