Federmanager Liguria: "Sì all'innovazione sostenibile purché lo sia anche economicamente"

I piani e i progetti che si stanno attuando in Europa per ridurre ed annullare fino al 2050 l'impatto della produzione di acciaio nell’emissioni di inquinanti e di gas serra sono numerosi ma, se l'innovazione sostenibile non lo sarà anche economicamente per le aziende, si correrà il concreto rischio di escluderne parecchie dal mercato.

E' quanto emerso dal terzo convegno organizzato da Federmanager Liguria dedicato alla Smart Tranistion dal titolo "Steel Industry: eco-logical transition" che ha avuto luogo nei giorni scorsi e che ha visto la partecipazione delle più importanti aziende liguri del settore siderurgico.

La decarbonizzazione del sistema energetico dell'Unione Europea è un obiettivo primario che si cerca di raggiungere tramite programmi ambiziosi quali Horizon Europe, Green Deal, Shaping Europe’s Digital Future o European Battery Alliance che daranno priorità all'efficienza energetica puntando ad una quota di almeno il 32% di energia rinnovabile e di almeno il 32,5% di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030.

Ruolo importante dovrà essere svolto dall’industria siderurgica dato che il fabbisogno mondiale di acciaio è previsto aumentare del 20% nel 2050 e che attualmente contribuisce per circa il 6-8% alle emissioni globali di CO2. Da ciclo integrale, infatti, si rilasciano indicativamente 2 tonnellate di anidride carbonica per ogni tonnellata di acciaio prodotto mentre da ciclo elettrico le emissioni sono pari a circa 300-400 chilogrammi ogni tonnellata di acciaio prodotto.

"Tutte le nostre aziende del comparto, leader nel mondo con importanti uffici in Liguria, si stanno attrezzando verso la direzione della transizione ecologica con anche soluzioni innovative: si tratta sia di competenze che affondano le loro radici grazie all'eredità di aziende come Italimpianti e Ansaldo sia di tantissime altre che hanno dato frutti che continuano a germogliare e di cui siamo orgogliosi", ha affermato il presidente di Federmanager Liguria Marco Vezzani.

Qualche numero. Il settore siderurgico impiega 6 milioni di persone nel mondo, la leadership del mercato è della Cina che produce il 56,7 % della produzione mondiale di acciaio, in Europa il 58% della produzione avviene da ciclo integrale con l'Italia quale secondo Stato produttore con una significativa prevalenza del ciclo elettrico.