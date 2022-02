Pescatori, floricoltori e agricoltori in piazza. Coldiretti: "Stop speculazioni sulla nostra pelle"

Appuntamento venerdì 25 febbraio alle ore 9.30 in Calata Vignoso, in Darsena a Genova, per sostenere pescatori, floricoltori e agricoltori liguri colpiti dalle speculazioni, dalle restrizioni dovute alla peste suina africana, e dai continui rincari sulle materie prime che si trasferiscono a valanga sulla filiera costringendo i produttori a lavorare in perdita. Una situazione oramai insostenibile che sta mettendo a rischio la sopravvivenza delle imprese già provate dal Covid-19 e che, come Coldiretti, non siamo più disposti a tollerare.

A denunciare tali problematiche saranno presenti il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri, i Dirigenti delle federazioni provinciali, i giovani imprenditori di Coldiretti Giovani Impresa, le produttrici di Coldiretti Donne Impresa e i rappresentanti di Federpensionati Coldiretti. L’obiettivo è di sensibilizzare i cittadini e le famiglie che stanno subendo l’impennata dei prezzi della spesa senza, però, che ci sia un aumento di quanto viene riconosciuto ai produttori.

A titolo esemplificativo verrà preparato un “tavolo della verità” che metterà sotto gli occhi di tutti le effettive spese che le imprese devono attualmente sostenere e le speculazioni che stanno investendo tutta la filiera dell’agroalimentare made in Italy; sarà allestita, inoltre, un’ “oasi verde” con le produzioni floricole liguri, sempre più minacciate dai rincari che rischiano di far spegnere le serre. Infine, sarà possibile fare un vero e proprio “viaggio” attraverso i rincari della pesca salendo a bordo di un peschereccio ormeggiato in Darsena.

Le richieste saranno chiare e irremovibili: garantire il giusto prezzo ai produttori con la lotta alle speculazioni, assicurare liquidità alle imprese e sbloccare gli interventi per il settore fermati dalla burocrazia, lavorare a piani chiari e concreti di eradicazione del problema della peste suina africana, cogliere le opportunità che vengono dall’agricoltura con le fonti energetiche rinnovabili.