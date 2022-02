Savona, riprende il piano asfalti: più di un mese di interventi nelle principali arterie cittadine

Da, oggi, martedì 22 febbraio a giovedì 31 marzo ripartiranno il piano asfalti a Savona.

Dalle 7.30 alle 19 quindi per poco più di un mese prosegue il rifacimento del manto stradale in piazzale Moroni, via Buozzi, via alla Rocca, via Baracca, via Carissimo e Crotti, via Bourniquez, via Walter, Corso Tardy e Benech, via Braja, via Cavour, via Famagosta, via Robatto, via Don Bosco, via Piave, via Gramsci, quartiere della Villetta e Corso Vittorio Veneto.

Le attività di ripristino non dovranno però iniziare prima della ore 08.30 e dovrà essere garantito il transito veicolare nei sensi di marcia consentiti tramite l'istituzione di corsie di marcia di larghezza di almeno 2.80 metri per ogni direzione consentita.

In particolare per gli interventi in attraversamento di direttrici di marcia a doppio senso di circolazione, i lavori dovranno svolgersi in più riprese con lo scopo di garantire la transitabilità in entrambe le direzioni, se non fosse possibile, dovrà essere istituito il senso unico alternato disciplinato tramite 2 movieri.

Durante l'intervento nelle direttrici di marcia di Corso Tardy e Benech, Corso Mazzini e via Stalingrado dovrà essere garantita una corsia di marcia non inferiore a 4 metri.

I lavori nelle vie centrali direttamente interessate dal mercato settimanale o per le ripercussioni sulla viabilità urbana in quelle immediatamente vicine, non potranno essere effettuati nelle giornate di lunedì. Dovrà essere garantito il transito dei pedoni in sicurezza, il transito dei mezzi di soccorso oltre all'accesso alle proprietà laterali.

Alla fine del 2021 non erano mancate le polemiche soprattutto per gli interventi effettuati durante il giorno in via Gramsci, nella parte finale di corso Ricci e soprattutto in via Nizza, nel quale è già presente il cantiere per la riqualificazione del fronte mare di levante con la richiesta dei cittadini di intervenire in notturna, ipotesi non attuabile in quanto l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi aveva specificato che i lavori non potevano essere svolti di notte per via di un rincaro dei prezzi.

Ad inizio anno invece avevano creato qualche disagio i lavori in corso Ricci e via Vittime di Brescia.

Nel dicembre 2020 la passata giunta Caprioglio aveva deciso di stanziare 1 milione di euro proprio per gli asfalti rispondendo così alle critiche dei cittadini stufi dell'imponente ammaloramento delle principali arterie.