Anpi Loano, Roberto Sattanino nuovo presidente

Il direttivo dell’Anpi di Loano si è riunito sabato 19 febbraio presso la propria sede in corso Roma 9, (Kursaal). L'associazione ha reso omaggio a Gianni Siccardi, recentemente scomparso, rievocando il suo impegno politico e la determinazione delle sue scelte: "Una persona attenta ai problemi della comunità loanese, molto legato alla nostra associazione".

In adempimento all’art. 18 dello Statuto sono stati nominati il presidente, Roberto Sattanino, professore di matematica e fisica al Liceo Issel di Finalborgo, il vice presidente Andrea Parodi, il segretario Lucio Tognolo, e il responsabile Amministrativo Lorenzo Cambiaso.

"Tutti i presenti hanno rivolto un sincero ringraziamento a Laura Sero, presidente dal 2014, per il prezioso lavoro svolto ed i risultati ottenuti in questi anni" si legge nella nota.

"L'Anpi è sempre più un’associazione di riferimento per più generazioni. Rappresenta una voce autorevole, libera, indipendente, nella quale si devono riconoscere tutti gli antifascisti e coloro che credono nei valori democratici. Durante la riunione sono stati affrontati i temi della ricorrenza del 25 aprile, che negli ultimi due anni non ha potuto essere celebrata con manifestazioni pubbliche a causa della pandemia: cercheremo il contributo degli studenti e si concorderà il programma della manifestazione con l’amministrazione comunale".

"In modo particolare il lavoro del Comitato sarà rivolto alle giovani generazioni, favorendo le iscrizioni ai minorenni come “Amici dell’Anpi” e lavorando con le scuole di ogni ordine e grado, in adempimento al protocollo con il Ministero dell’Istruzione, che prevede un sostegno alla formazione storica, per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva - aggiungono dall'Anpi - Un ricordo e un riconoscimento particolare è stato rivolto al partigiano Giovanni Negro e alla moglie Maria Degiuli, deceduti rispettivamente nel 2016 e nel 2020, che hanno lasciato in eredità all’Anpi nazionale, alla CRI di Loano e ai vigili del fuoco di Savona il loro patrimonio".

"Infine per favorire gli incontri con gli iscritti e avviare un dialogo con le giovani generazioni, è stato stabilito di aprire settimanalmente la sezione nel pomeriggio di ogni mercoledì dalle ore 17,30" conclude l'Anpi loanese.

I lavori del direttivo sono stati seguiti dalla dottoressa Nadia Morachioli, in rappresentanza dell’Anpi provinciale.