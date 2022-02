Ieri la UE ha presentato misure per bloccare importazione di prodotti cinesi realizzati violando diritti umani

"Finalmente l'UE ha imposto la due diligence alle imprese contro il lavoro forzato.

Ieri la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure per prevenire e contrastare le violazioni ai diritti umani e i danni ambientali nelle catene di approvvigionamento.

Un esempio a riguardo sono i prodotti realizzati nella provincia occidentale cinese dello Xinjiang, di cui da adesso verrà bloccata l’importazione in base a queste misure.

Per me si tratta di una vittoria, non solo simbolica, avendo sottoscritto e firmato tre mesi fa un’interrogazione a riguardo rivolta proprio alla Commissione UE.

In questo modo oltre a ribadire che il rispetto dei diritti umani è un cardine fondamentale dell'Unione Europea, questo pacchetto di misure rafforza la lotta a tutto campo che stiamo portando avanti contro la concorrenza sleale di prodotti cinesi".

Lo afferma l’on. Gianna Gancia, parlamentare europeo della Lega - Gruppo ID