Savona, gli alunni della scuola primaria XXV Aprile ricevono la prima patente Pedibus

Nella mattina di giovedì 24 febbraio i bambini aderenti al progetto Pedibus della scuola primaria XXV Aprile del comune di Savona, alla presenza dell’amministrazione comunale, dei soci e del presidente Auser di Savona, degli insegnanti e del dirigente scolastico, hanno ricevuto ufficialmente la loro prima patente Pedibus, consegnata dal Vicesindaco Elisa Di Padova.

In tale occasione i bambini hanno inoltre ricevuto un piccolo premio ecologico.

“Partecipare al progetto Pedibus è un impegno importante e un ottimo esempio per incentivare la mobilità sostenibile – spiegano i referenti del CEA Riviera del Beigua - , con un occhio di riguardo alle problematiche ambientali ma non solo. Andare a scuola a piedi è infatti molto più divertente che andarci in macchina”.

Con il Pedibus, i bambini hanno tempo infatti per chiacchierare con i compagni, fare nuove amicizie, svegliarsi per bene prima di arrivare a lezione, fare un po’ di sano movimento, conoscere meglio la propria città e diventare dei pedoni modello seguendo le raccomandazioni degli adulti accompagnatori.

La stessa iniziativa era stata rivolta agli studenti aderenti al progetto Pedibus della scuola primaria Santuario di Savona a dicembre 2021.

L’iniziativa, a cura del CEA Riviera del Beigua in sinergia con il comune di Savona, è inserita nell’ambito dell’accordo Regione Liguria - MATTM per attività di educazione e promozione di stili di vita sostenibili a supporto della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.