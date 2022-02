Tribunale di Savona, dal 21 febbraio operativi gli Addetti all’Ufficio per il Processo

Nella giornata di lunedì 21 febbraio hanno preso servizio presso il Tribunale di Savona gli Addetti all’Ufficio per il Processo, una nuova figura professionale istituita nell’ambito del PNRR per la Giustizia.

Il Presidente del Tribunale dott.ssa Lorena Canaparo precisa: “Gli obiettivi per la giustizia previsti dal PNRR sono ambiziosi. Ciascuno di noi deve nel proprio ruolo assolutamente sforzarsi di dare il proprio costruttivo contributo al fine di consentire all’Italia di raggiungere la performance richiesta. Come Tribunale di Savona per smaltire l’ingente arretrato che negli anni passati ci affliggeva abbiamo puntato molto a livello organizzativo sulla struttura dello staff del Magistrato (comprendente i Giudici onorari, il personale amministrativo e i tirocinanti) e i risultati raggiunti in questi anni hanno confermato che sia stata una strategia vincente. Ora l’arrivo degli addetti UPP, figura del tutto nuova nel panorama italiano, rafforza l’organizzazione che in nuce ci eravamo dati. C’ è molto entusiasmo, tutti gli addetti UPP (Ufficio per il processo) che hanno la qualifica di Funzionari sono molto motivati”.

Si tratta di soggetti con elevato grado di formazione che avranno il compito di coadiuvare i magistrati, con funzioni di raccordo con il personale amministrativo, all’interno della struttura organizzativa denominata Ufficio per il Processo, che è un team strutturato per lavorare in maniera sinergica, armonizzando il lavoro di tutte le componenti coinvolte.

Il Dirigente amministrativo del Tribunale dott.ssa Silvia Biagini sottolinea: “Appare del tutto evidente che il subentro delle nuove risorse non risolva i gravi problemi di organico del personale amministrativo del Tribunale di Savona , carenze che possono rallentare il servizio giustizia e causare seri disservizi; ci auspichiamo che dai recenti concorsi ministeriali possano essere immesse a breve nuove unità di personale, anzi sollecitiamo interventi risolutivi in tal senso perchè una scopertura che si avvicina al 37% è veramente preoccupante. Nel contempo dobbiamo cogliere pienamente l'opportunità che deriva dal Progetto dell'Ufficio del Processo, anzi è proprio nei momenti di crisi che non ci possiamo permettere di sprecare alcuna utilità. Vorrei aggiungere infine che bisogna sostenere pienamente i giovani nelle loro aspirazioni e nel coltivare i loro sogni nel cassetto. Perchè credere ed investire nei giovani vuol dire investire nel futuro".

I neo assunti, tutti laureati in legge, provengono da differenti percorsi formativi che vanno dall’esperienza professionale nell’ambito forense, alle Scuole di specializzazione per le Professioni legali, sino ai tirocini presso gli uffici giudiziari, che danno titolo alla partecipazione ai concorsi per l’accesso alla Magistratura.

Ognuno porta con sé un bagaglio di entusiasmo, speranze e aspettative. Riportando le dichiarazioni di alcuni di loro, abbiamo scoperto che Carlotta si augura “che questa nuova opportunità professionale contribuisca alla sua crescita professionale sia per ciò che riguarda l’attività giuridica che amministrativa”. Matteo si aspetta “di contribuire in maniera concreta agli obbiettivi del PNRR vedendo questa esperienza come un’occasione di crescita sia dal punto di vista teorico che pratico delle conoscenze giuridiche”. Giovanni dichiara il suo obbiettivo “di contribuire ad avvicinare il Palazzo di Giustizia alle aspettative del cittadino”. Scylla ha aderito con entusiasmo a questa nuova opportunità professionale “perché ritiene che sia un’occasione di sviluppo per il territorio savonese”. Sara dichiara “di essere felice che questa sua prima esperienza lavorativa si svolga presso questo ufficio giudiziario, fra i più efficienti d’Italia, dove ha già svolto il tirocinio post-laurea, ed è certa che troverà ulteriore arricchimento per il proprio futuro professionale”.

Consci che sarà necessario un fisiologico periodo di rodaggio, si percepisce però un clima positivo portato dai nuovi addetti, che non mancherà di contagiare una struttura che negli ultimi anni soprattutto a causa delle gravi carenze di organico, ha talvolta mostrato qualche segno di stanchezza.

Se nel PNRR l’aspetto economico può apparire preponderante, il raggiungimento degli obbiettivi previsti passerà invece dalla valorizzazione del capitale umano che è stato messo a disposizione per poter rispondere con rinnovata efficacia alla domanda di Giustizia che ogni cittadino rivolge allo Stato.