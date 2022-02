Varazze, lutto a Casanova: si è spento a 78 anni Mario Damele detto "U Rissu"

Lutto nella frazione di Casanova a Varazze per la scomparsa all'età di 78 anni di Mario Damele detto "U Rissu", storico delle tradizioni e degli alberi genealogici dell'entroterra varazzino e genovese, nonché uno dei più apprezzati campioni di Dama e Scacchi, con un palmares di livello nazionale e oltre.

Per lunghi anni gestore dell'unico negozio di alimentari della frazione Casanova e, con il fratello scomparso, di un bar, collaborava con studiosi di chiara fama su temi scientifici riguardanti l'evoluzione della civiltà contadina, Damele era il genero di Angelo Regazzoni (Angiulin per gli amici), co fondatore della Consulta Ligure per la difesa degli usi e costumi e del dialetto (lingua) liguri, entrambi soci dell'Associazione "U Campanin Russu" di Varazze.

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente Casanova e Varazze, nonché il mondo del gioco della Dama, attraverso il quale corrispondeva con campioni italiani e stranieri.

Lascia la moglie Luciana e il figlio Giuseppe.